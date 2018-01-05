Пожарный из Исетского района стал одним из лучших по профессии

Фёдор Гавшин из села Рассвет Исетского района вошел в тройку победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области.

Всего в профессиональных состязаниях принимали участие около 40 человек из 15 районов. Пожарный из Исетского района занял третье место. По словам Фёдора Гавшина, пройти все испытания было непросто. Перед конкурсом пришлось много тренироваться, чтобы улучшить свои результаты, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

"В нашей пожарной части работают ответственные люди, и Фёдор Гавшин - один из них", – прокомментировал глава администрации Рассветовского сельского поселения Владимир Кунгуров.