Тюменский студент разрабатывает программный продукт для кардиологов

Студент Тюменского государственного университета Максим Кичеров работает над созданием программного обеспечения для врачей-кардиологов, которое позволит повысить точность диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний во время УЗИ.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, ПО предназначено для обработки DICOM-файлов, содержащих данные УЗИ сердца. Проект позволит строить 3D-модели левого желудочка сердца и последующее вычисление диагностических показателей, таких как фракции выброса (объема крови выбрасываемый желудочком в момент сокращения). Кроме того, программа даст возможность врачу выделять зоны асинергии (симптом поражения мозжечка), вычислять массы миокарда и определять другие диагностические значимые показатели.



Программный продукт позволит автоматизировано выделять контуры сердца на УЗИ-снимках для построения 3D-модели левого желудочка по двум ортогональным проекциям (стандартным апикальной четырехкамерной и апикальной двухкамерной проекциям), пишет "Вслух.ру".



"Автоматизированные методы выделения областей направлены на минимизацию человеческого фактора в процессе постановки диагноза, а по построенной 3D-модели можно будет более точно вычислить фракцию выброса и массу миокарда, чем это делают 2D-УЗИ-аппараты сегодня", – отметил автор проекта Максим Кичеров.

