В образовательных учреждениях Казанского района провели неделю логопедии

Неделя логопедии прошла в школах и детских садах Казанского района в конце декабря 2017 года. В мероприятиях, направленных на развитие правильной речи, принимали участие как дети, так и взрослые – педагоги, воспитатели, родители.

В рамках тематической недели проходила логопедическая игра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время спортивно-логопедической эстафеты "Азбука здоровья" воспитанники школ и детсадов изучали секреты крепкого здоровья с персонажем по имени "Бандито-Простудито". В детском саду "Ёлочка" учитель-логопед продемонстрировала ребятам комплекс артикуляционной гимнастики "Приключения веселого язычка". При просмотре логопедической сказки-игры "Как тигрёнок рычать учился" дети помогали тигрёнку в поиске мамы, выполняя различные задания. Также дошколята знакомились с разнообразием фруктов и овощей, учились описывать и правильно их классифицировать. Дошколята и учащиеся младших классов посетили "Веселую логоритмику", сыграли в "Словесные игры", посостязались в "Логопедическом турнире", показали свой уровень владения устной и письменной речью в конкурсно-игровой программе "Занимательные игры с буквами и словами".

Для родителей провели консультативный урок "Развиваем пальчики - стимулируем речевое развитие". На занятии логопед показала всевозможные игры и упражнения для развития мелкой моторики, а после родители вместе со своими детьми смастерили заготовку кеда для упражнения "Шнуровка", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".