В 2018 году в Тюменской области построят новые школы и детские сады

Три детских сада введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2018 году, два из них – в областной столице, еще один в Тобольске.

Также в течение года планируется открыть четыре новых школы – в Заводоуковске, Тюмени и Тобольске. Одна из них расположится в микрорайоне Ямальский-2 и будет рассчитана на 1200 человек, другая – в микрорайоне "Суходолье". Также в Тюменской области 20 деревянных школ будут перестроены в современные капитальные здания.

По информации Главного управления строительства, в микрорайоне "Тюменский-2" продолжается возведение детского сада. После сдачи социального объекта посещать его смогут 550 детей. Также ведется разработка проектной документации на строительство детских садов в Тюмени, Тобольске и в селе Исетское, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, в регионе пройдет реконструкция объектов здравоохранения. Ремонт начнется в семи больницах, в том числе в МСЧ "Нефтяник". На базе клиники планируется создать неврологический центр, на эти цели будет направлено 500 млн рублей.