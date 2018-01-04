Тюменские школьники готовятся к олимпиаде

Около 800 учеников Тюменской области принимают участие в учебно-тренировочных сборах для подготовки к региональному туру Всероссийской олимпиады школьников. С победителями и призерами муниципального этапа занимаются преподаватели из вузов и ведущих школ региона.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, приглашенные педагоги проводят со школьниками тренинги, научные сессии и индивидуальные занятия. Интенсивные занятия проходят по олимпиадным предметам математике, химии, физике, экономике и других. Особое внимание уделено научным направлениям.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется 11 января и продлится до 22 февраля. Победители регионального тура представят Тюменскую область на Всероссийском уровне. Отметим, в этом году тюменские школьники впервые участвуют в олимпиадах по итальянскому, китайскому и испанскому языкам.

Тюменская область ежегодно входит в число регионов-победителей и призёров всероссийского этапа олимпиады. В 2017 году юные тюменцы завоевали победы на всероссийской олимпиаде по праву, химии, литературе, немецкому и русскому языкам, технологии, а также на олимпиаде им. Л. Эйлера и Дж.К. Максвелла, а также на всемирной олимпиаде по химии.

