В Омутинском районе продолжаются культурные каникулы

Познавательные и культурные мероприятия проходят в Омутинском районе в дни новогодних каникул. В них могут принять участие и взрослые, и дети.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, с 8 по 12 января в Районном Доме культуры школьники могут поучаствовать в адаптивной игровой программе "Замороженные чудеса в Заснеженном королевстве" (по мотивам мультфильма "Холодное сердце"), где им предстоит проявить творческую инициативу, знание русской культуры и свои лучшие человеческие качества.

6 января во всех сельских библиотеках Омутинского района пройдут "БиблиоЁлки2018". А в Центральной районной библиотеке и Детской библиотеке им. А.Е. Шестакова в этот день запланирован квест "Новогодняя мистерия". Участников ждут испытания на площадках: "Волшебные сосуды", "Комната страха", "Лаборатория Безумного Профессора", "Лабиринт препятствий". В конце предстоит отгадать зашифрованный пазл и найти главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочку.

В это время для взрослых будут проходить мастер-классы: "Рождественский ангелочек", "Рождественская подкова", "Я-художник". В новогодней фотозоне библиотеки все желающие смогут сделать снимки на память.