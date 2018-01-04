Новый музыкальный спектакль планируют поставить на сцене ДК "Нефтяник"

Во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, который входит в Тюменское концертно-театральное объединение", планируют поставить музыкальный спектакль. Премьера ориентировочно пройдет в декабре 2018 года, пишет "Тюменская область сегодня".

Тема для мюзикла уже прорабатывается. Новые идеи позволят, по мнению экспертов, в полной мере задействовать мощности ДК "Нефтяник". Напомним, тюменцы уже успели оценить оперу на сцене дворца культуры во время фестиваля "Лето в Тобольском Кремле". Летом 2017 года в "Нефтянике" артисты театра "Геликон-опера" показали "Кофейную кантату". Оснащенной площадкой интересуются оперные артисты и из других городов - Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга.

Отметим, жители региона могут сами подсказать Тюменскому концертно-театральному объединению, что они хотят увидеть и услышать на одной из самых красивых и оснащенных сцен Тюменской области. На официальном сайте готовится рубрика, где можно будет оставить свои пожелания и предложения.