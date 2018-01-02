Под бой курантов в Тюмени родились 27 детей

Четырнадцать мальчиков и тринадцать девочек родились в Тюмени незадолго до полуночи и в первые часы 2018 года.

"Это очень много, если сравнить с прошлым годом, когда крайние рожденные на 31 декабря приходились на ранний вечер, а 1 января уже совсем утром", - отмечает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Самым первым в Тюмени в 2018 появилась девочка – 00.30 в отделении Перинатального центра на улице Энергетиков, еще через 10 минут родилась еще одна девочка в третьем роддоме. Первый в новом году мальчик появился на счет во втором роддоме в 1:55.

Самый "урожайный" - Перинатальный центр: 9 девочек и 9 мальчиков. Во втором роддоме радовались 2 девочкам и 4 мальчикам, в третьем - 2 девочкам и 1 мальчикам.