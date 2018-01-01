Жителей Заводоуковска наградили за мужество

В Заводоуковске в День спасателя чествовали не только лучших сотрудников МЧС, но и горожан, которые в этом году проявили мужество и спасли детей.

Так, медали МЧС России "За спасение погибающих на водах" получили Александр Завьялов и Владимир Малютин. В конце мая Александр Завьялов вытащил из воды тонущую в реке Ук восьмилетнюю девочку. Укутав ребёнка в свою куртку, отважный мужчина вызвал спасателей и медиков.

В июне 2017 года Владимир Малютин спас семилетнего мальчика, нахлебавшегося воды. Он не растерялся и начал делать ребенку искусственное дыхание, благодаря чему малыш вскоре пришел в себя.

Вручая награды, начальник 25 отряда федеральной противопожарной службы Алексей Катков поблагодарил заводоуковцев за проявленное мужество, пишут "Аргументы и Фaкты в Тюмени".

