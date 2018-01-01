Тюменский стилист дала советы по подбору наряда для новогодней ночи

Тюменский стилист Анна Солдатова дает советы о том, как хорошо и стильно выглядеть в новогоднюю ночь, а также во время череды вечеринок, прогулок и праздничных ужинов.

"Как не затеряться в обилии блёсток, огней гирлянд и праздничного убранства? Необходимо искать "другой" блеск, например, использовать расцветки металлик крупные, разноцветные пайетки. Самый простой и беспроигрышный вариант – черный цвет. Его можно разнообразить необычным кроем или оригинальной отделкой", - отмечает Анна Солдатова.

Также стилист рекомендует девушкам отказаться от привычных платьев и поэкспериментировать: например, выбрать фактурный топ с широкими костюмными брюками, сверкающие варианты с матовыми компаньонами или комбинезон. Нестандартное цветовое решение для Нового года, по мнению эксперта, - розовый, пишет "Мой портал".

"А самое главное – помнить: чтобы стать королевой вечеринки, нужно просто чувствовать себя королевой", - подытожила Анна Солдатова. Этот и другие советы популярной стилистки можно найти в её блоге в Instagram. Регулярно бьюти-блогер делает обзоры вещей и распродаж в магазинах, публикует модные луки и сочетания, отвечает на вопросы пользователей и помогает подобрать нужные вещи к тому или иному случаю.