Малыши Викуловского района посещают дополнительные кружки

Воспитанники детских садов Викуловского района активно посещают дополнительные кружки. С октября 2017 года дополнительным образованием в дошкольных учреждениях удалось занять около 300 детей, это каждый третий ребенок.

Как рассказала старший воспитатель детсада "Колосок" Евгения Дериглазова, дополнительные образовательные услуги в дошкольном образовании внедрили пока в пилотном режиме. Спрос среди детей – высокий. В обоих отделениях "Колоска" в кружках и секциях заняты почти 200 детей, в "Дельфине" - около 100. Тематика кружков разная: развивающие, музыкальные, театральные. Один кружок могут посещать ребята разных возрастов. По мнению педагогов, это улучшает социализацию детей, учит общаться, вместе работать и готовит к школе.

"Кружки будут укомплектовывать специальным оборудованием. Для юных исследователей, например, подготовили лабораторные халаты и шапочки, песочные часы, лупы. Закупили костюмы для театральной студии, деревянные ложки для народного творчества. После завершения пробного периода в программы будут вноситься изменения", - добавила Евгения Дериглазова.

Всего в Викуловском районе работают 11 дошкольных учреждений, их посещают 972 ребенка. Круглогодичную работу детсадов обеспечивают 150 педагогов и помощников, пишет ИА "Тюменская линия".