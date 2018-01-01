Тюменские студенты вернулись со стажировки в Германии

Студенты колледжей Тюменской области побывали на стажировке в центре практического обучения DEULA-Nienburg в Германии. В течение месяца они получали практический опыт работы с бензопилами, газонокосилками, фронтальными погрузчиками, экскаваторами, обмениваясь опытом с ведущими зарубежными партнерами.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, в рамках стажировки студенты изучали трактора производителей John Deere, Class, Fendt, Case IH, осваивали новые технологии технического обслуживания двигателя и трансмиссии, измеряли силу тяги и расход топлива, оптимизировали настройки трактора, занимались регулировкой разбрасывателя удобрений. Учащиеся изучили основные принципы работы биогазовой установки и автоматических доильных аппаратов, а также посетили несколько предприятий, среди которых птицефабрика, конеферма, мукомольный и машиностроительный завод. Полученные знания и практический опыт пригодятся молодым тюменцам при подготовке к государственной итоговой аттестации.



Отметим, Тюменская область сотрудничает с академией DEULA-Nienburg второй год. Ранее на стажировке в Германии тюменцы учились создавать садовые композиции на примере королевского дворца Бюккебурга, знакомились с современными тенденциями в садоводстве, изучали технологии создания цветочных композиций и планирования прудов, а также учились использовать нетрадиционные виды растений для создания садово-парковых комплексов, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".