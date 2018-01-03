В Тюменской области будут развивать "серебряное" волонтерство

Тюменская область стала одним из пяти пилотных регионов России, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства – движения добровольцев старшего возраста, сообщили в пресс-службе губернатора.

Пилотными регионами также стали Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Волгоградская области. Организаторы пилотного проекта - Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

На II Всероссийском форуме серебряных добровольцев в мае 2017 года проект Тюменского областного геронтологического центра по созданию региональной школы волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" был признан лучшим среди региональных практик серебряного добровольчества. А тюменская команда волонтеров по численности оказалась самой большой.

Стать пилотным регионом - это не только высокая оценка организации волонтерского движения тюменцев старшего поколения. Это значит, что опыт его развития в регионе будет распространяться в других субъектах федерации.