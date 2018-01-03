Задатками лидеров обладают больше половины тюменских первокурсников

Полторы тысячи учащихся ТюмГУ, ГАУСЗ и пяти тюменских ссузов, поступившие на первый курс в 2017 году, приняли участие в исследовании, в ходе которого выяснялись их личные качества. Оказалось, что 63% из них – явные лидеры: умеют управлять ресурсами, людьми и временем, ведут за собой других.

28% продемонстрировали средний уровень лидерства. Всего 9% не готовы брать на себя ответственность и могут работать только под руководством сильного лидера. Несмотря на высокий уровень в показателях творчества и креатива, большинство первокурсников не стрессустойчивы: 68% не способны работать в режиме многозадачности, и лишь 32% легко справляются с оперативностью, сохраняют самообладание и находят эффективные способы расслабления и отдыха, пишет "Mегатюмень".

Исследование провел Центр неформального образования мультицентра "Моя территория". Участники проходили тестирование, а дополнительную фактуру для объективности данных собирали модераторы, которые проводил тренинги в группах первокурсников. Работать с результатами могут как сами студенты, так и учебные заведения, которым передали данные.