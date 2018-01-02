В Тюмени подвели итоги года в сфере культуры

Творческие коллективы Тюменской области в ушедшем 2017 году радовали горожан своими выступлениями, а также принимали активное участие в фестивалях и конкурсах. "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь" предлагает вспомнить самые яркие успехи представителей региона в культурной сфере.

Ребята из молодёжной рок-группы "Взлётная полоса" стали лауреатами Межрегионального молодёжного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тобольске. Группа сформирована совсем недавно, но уже представляет наш район на столь высоком уровне, ждём от музыкантов новых побед. Состав группы: М. Горбунов, Д. Сарычев, А. Оплетаева, Е. Мещанкина, Е. Усачёва. Руководитель: А.Ю. Шабанин.

Благодаря глубокому изучению традиций, обычаев и национальных особенностей культуры многочисленных народов нашего края, ансамбль эстрадного танца "Фиеста" (руководитель Е.Н. Шубина) стал лауреатом I степени в фестивале-конкурсе художественного творчества "Радуга-2017", также на этом фестивале лауреатами III степени стали ребята из детского вокального ансамбля "Сюрприз" (руководитель А.Н. Белова).

Преуспели тюменцы и на федеральном уровне. На II Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства "Театральная весна - 2017" блистала театральная студия "Зазеркалье" (руководитель Н.А. Лукьященко), наши театралы стали дипломантами I степени в номинации "Поэзия" и дипломантами II степени в номинации "Проза".

Также театралы из студии "Зазеркалье" стали обладателем Гран-при III Всероссийского конкурса-фестиваля "Вершина творчества" (г. Тюмень).

Оказавшись на "Вершине творчества", победителями стали ещё два викуловских ансамбля: детский вокальный ансамбль "Сюрприз" (руководитель А.Н. Белова) и детский вокальный ансамбль "летние каникулы" (руководитель М.П. Ковалёва).

Дважды лауреатами I степени на международном фестивале-конкурсе "Сочи.Арт.Мир." (г. Сочи) стали участники образцового ансамбля эстрадного танца "Фиеста" (руководитель Е.Н. Шубина).

О "Фиесте" в этом году было слышно очень много. Ансамбль стал лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса детского и молодёжного конкурса "Сто друзей" в номинации "Балетмейстерская постановка". Гремела "Фиеста" и в Северной столице, став лауреатами I степени в онлайн-конкурсе хореографического искусства "Вдохновение". Ещё один Диплом I степени танцоры из "Фиесты" получили на Международном фестивале творчества детей и молодёжи "Золотые купола", на этом же фестивале дипломантами III степени стали подопечные М.Н. Ковалёвой из вокального ансамбля "Летние каникулы".