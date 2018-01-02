Группа "Тюмень – наш дом" объявила 2 января Днем подарка

20:24 01 января 2018
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ecohomme.ru

Следуя французской поговорке "Кто умеет дарить, тот умеет жить", группа "ВКонтакте" "Тюмень – наш дом" проведет 2 января День подарка, пишет "Тюменскaя линия".

Знаете ли вы, в каких странах в календаре праздников официально значится такой день? Что хотят получать в качестве подарка и что, в свою очередь, дарят другим жители нашей страны? Какой подарок, сделанный своими руками, наверняка придется ко двору? Что в качестве подарка преподносили Тюмени и ее жителям представители местного купеческого сословия? Об этом вы узнаете, посетив страницу "Тюмень – наш дом" в группе "ВКонтакте".

Заходите, читайте, оставляйте комментарии, выкладывайте фото подарков, которые ждали вас под новогодней елочкой, или сделанных вами для любимых и дорогих вам людей. И, конечно, отгадывайте загадки.

Теги: подарки
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