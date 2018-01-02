Тюменские поликлиники внедрят онлайн-консультации

Онлайн-консультации с врачом по видеосвязи с января 2018 года в тестовом режиме запустят в двух поликлиниках Тюмени, пишет "Вслyх.рy".

"Мы в конце 2017 года запустили этот пилот на базе одной поликлиники. И сразу определили границы, в которых будет работать такой прием. Конечно, устанавливать диагноз врач должен только в ходе очного визита. И как только мы подтвердим в ходе эксперимента, что это действительно популярная и востребованная услуга — запустим на все поликлиники", - рассказал начальник информационно-аналитического центра департамента информатизации Тюменской области Максим Сединкин.

Сейчас услуга, которая называется "Телемедицина", работает в поликлинике №8. Консультации по видеосвязи, которые пока ведет один врач-терапевт, могут проводиться, только если это повторный плановый прием или устная консультация. "Врачей может быть и больше. Возможно, будут консультировать отдельные узкие специалисты, если мы поймем, что того требует спрос и это не навредит пациентам", - добавил Максим Сединкин.

С нового года к услуге подключатся поликлиники №12 и №5. Услуга будет доступна в приложении "Медицина 72".