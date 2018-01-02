Психологи советуют тюменцам наслаждаться каждым моментом в праздничные дни

Чтобы новогодняя пора принесла только положительные эмоции и не стала сильным стрессом, психологи рекомендуют тюменцам не испытывать завышенных ожиданий, не стараться сделать все идеально, а просто наслаждаться моментом.

Во-первых, прежде чем браться за дела, которых перед Новым годом всегда оказывается много, необходимо провести ревизию и отложить на будущий год все, что не является особо важным.

Не пытайтесь сделать всё идеально. Многих из нас останавливает желание сделать всё в лучшем виде. Из-за явных несоответствий и нехватки времени сделать это не получается, и исполнение задуманного уходит на второй план. В этом случае вспоминайте правило, что лучше сделать и доводить до идеала, чем остаться ни с чем. Это может касаться подготовки к празднику, выбора подарков и даже составления праздничного меню.

Не испытывайте завышенные ожидания. Это правило можно применять к любым значимым событиям. В этом случае вы не станете испытывать разочарование, когда что-то пойдёт не так. Просто наслаждайтесь моментом и не сравнивайте этот праздник с предыдущими, пишет "Мoй пoртал".

Планируйте досуг. Если к вам в гости приезжают родственники или друзья из других городов, обязательно планируйте совместные выезды. Это могут быть катания на горках, горных лыжах, коньках, прогулки по городу и в кино. Любая активность станет приятным развлечением и своеобразной психологической разгрузкой, после напряженного рабочего ритма последних недель декабря.

Не переедайте. Спланируйте новогоднее меню так, чтобы вредных ингредиентов в блюдах было по минимуму. Например, майонезную заправку можно заменить на самодельную, меньше солить или добавлять сахар. Хлеб заменить на цельно зерновой или хлебцы.