Персонажи "Изумрудного города" поселились в ледовом городке Ялуторовска

Фото: Ялуторовский острог

Темой ледового городка в Ялуторовске в этом году стали персонажи "Изумрудного города" по мотивам книги Александра Волкова. Ледовый городок торжественно открыли 24 декабря, работать он будет на протяжении всего зимнего периода, сообщили в пресс-службе губернатора.

В дни новогодних праздников ялуторовчан и гостей города ждут и другие культурно-развлекательные мероприятия. С 3 по 7 января 2018 года продолжит работу резиденция Деда Мороза в Ялуторовском остроге. Каждый гость резиденции сможет встретиться с новогодними волшебниками, обязательно сделать фото на память в праздничном интерьере и получить прекрасное настроение.

В это же время в Ялуторовске будет проходить зимний квест "Берендеево Царство" будет проходить. Во Дворце культуры 4,5 и 6 января ребят будет ждать интерактивная программа "Рождественские забавы". А Центр национальных культур приглашает 5, 6 и 7 января на интерактивную программу "Национальная Ёлка".

Завершит каникулы 8 января спектакль "Морозко" во Дворце культуры - его представит Молодежный театр им.В.С.Загоруйко.