Тюменские вузы востребованы у студентов из других регионов

Доля студентов из других регионов в тюменских вузах составляет от 22 до 60%. Большинство из них приехали учиться в Тюмень с Ямала, из Югры, Курганской и Свердловской областей, пишет "Mегатюмень".

Каждый новый учебный год в системе высшего образования Тюменской области появляются новые интересные проекты. В 2017 году выросло и качество приёма абитуриентов: в прошлом году на первый курс по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры поступило более 13,5 тысяч абитуриентов, из них около половины на бюджетные места.

В ушедшем году в региональные вузы поступили 18 победителей и призеров Всероссийских Олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, а также 100-балльники ЕГЭ.

Отметим, что студенты ежегодно становятся победителями и призёрами всероссийских профессиональных и научных олимпиад и конкурсов, в числе которых: "Славим человека труда", "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), "Абилимпикс", "АРТ-Профи форум" и другие.