В Благовещенском храме Тюмени пройдет благотворительная акция

Традиционная благотворительная акция "Подари добро" пройдет в преддверии Рождества Христова в Благовещенском храме Тюмени. Нуждающимся детям вручат подарки 7 января в храме, после праздничного концерта в ДК "Современник", пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

"На приходе есть семьи, которые не могут позволить себе купить даже необходимое. В церковь за помощью обращаются из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы записываем их нужды, их телефоны и стараемся помочь", - рассказал священник Благовещенского храма Алексей Симаков.

Как пояснил батюшка, накануне Рождества Христова в притворе храма устанавливается нарядная пушистая елочка с фигурками бумажных ангелов, на которых записаны детские просьбы. Например, кто-то хотел бы получить в подарок теплую кофточку, другой – конфеты, третий – ботиночки и т. д. Просят даже растительное масло с макаронами. Любой может зайти в церковь, взять бумажного ангела с просьбой и затем принести его обратно вместе с подарком или оставить денежные средства.