Более 800 писем опустили тюменцы в почтовый ящик для Деда Мороза

В Тюменской области подводят итоги ежегодной акции "Письма Деду Морозу", которая завершилась накануне. Всего в декабре тюменцы отправили волшебнику более 800 писем, воспользовавшись специальным новогодним почтовым ящиком в центральном отделении почтовой связи Тюмени.

Специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу был установлен в отделении № 625000, расположенном по адресу ул. Республики, 56. Для получения ответного письма от Деда Мороза из Великого Устюга надо было до 25 декабря опустить в ящик свое послание, указав обратный адрес и наклеив почтовую марку. Активнее всего тюменцы отправляли свои письма с желаниями в последние дни акции. Особенно воодушевлены были маленькие отправители, которые искренне верили, что их желания исполнятся в Новый год, пишет "Вслух.ру".