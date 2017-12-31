Как правильно загадывать желания, рассказала тюменский психолог

По мнению психолога-консультанта, кандидата психологических наук, заведующей кафедрой общей и социальной психологии ИПИП ТюмГУ Ольги Андреевой, загадывание новогодних желаний помогает сформулировать для себя то, что нам кажется самым важным и нужным, осознать свои приоритеты в наступающем году.

"На самом деле неважно, какой ритуал мы при этом выбираем, – с помощью любого из них мы пытаемся "запрограммировать" себя на движение в определенном направлении, – рассуждает Ольга Станиславовна. – Часто с помощью ритуала наша психика как бы получает сигнал к исполнению и запускает программу действий по реализации задуманного. Но для этого надо, чтобы желание было правильно сформулировано, а у нас была внутренняя готовность к его реализации".

Психолог предлагает тюменцам прежде, чем загадывать новогоднее желание, проверить его по нескольким пунктам:

1. Это действительно конкретное желание или абстрактная идея? Сформулируйте желание как можно точнее. Например, если вы хотите разбогатеть, в чем именно это может выражаться?

2. Задайте себе главный вопрос – мне действительно именно это надо? Если ли что-то, чем я рискую в случае исполнения желаемого? А действительно ли я стану счастливее, если я получу желаемое? Как изменится моя жизнь?

3. Насколько реально ваше желание? Стать миллионером за три дня без первоначального капитала чисто гипотетически, конечно, можно, но вот вероятность этого крайне мала (хотя, конечно, можно и выиграть в лотерею – но тогда спросите себя: а покупал ли я хоть раз лотерейный билет?).

4. Сформулируйте желание в позитивной форме. Помните о том, что наше подсознание не воспринимает частицу "не" "перестать", "прекратить". Вместо "Я хочу перестать лениться" уточните – лениться я не хочу, а хочу делать что? Ответ и будет желанием.

5. А что вы готовы делать ради реализации желания? Если у вас ресурсы на реализацию задуманного? Будет ли полученный результат стоить затраченных усилий?

Если после всех ответов ваше желание все еще продолжает вам нравиться – значит, его действительно стоит загадывать в новогоднюю ночь, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".