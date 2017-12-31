Тюменцам советуют не смешивать рыбу и мясо

Медики советуют за новогодним столом придерживаться дробного питания и придерживаться некоторых правил, например, при выборе белковых блюд, остановиться на одном виде белка: не смешивать морепродукты и рыбу с мясными деликатесами.

О правилах приема пищи за новогодней трапезой тюменцам рассказала заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог КДЦ "Эндос" Наталья Костина. По ее словам, чтобы застолье не обернулось проблемами с желудком, в первую очередь, необходимо придерживаться самого оптимального режима питания – дробного, с умеренными приемами пищи каждые 2-3 часа. Это позволит всегда оставаться сытым.

Садясь за новогодний стол, следует начинать трапезу с "правильной" пищи: холодных закусок, овощных салатов без калорийных соусов, мясных нарезок или нежирных сортов рыбы. Такая еда создаст ощущение наполненности желудка и не позволит разыграться аппетиту сверх меры.

Приготовленные салаты нужно съесть на протяжении суток. Кроме того, их лучше заправлять оливковым маслом или нежирной сметаной, натуральным йогуртом, а не майонезом.