Программа персонифицированного финансирования допобразования открывает новые возможности перед детьми и их родителями

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования открывает перед детьми Тюменской области и их родителями новые возможности и создает здоровую конкуренцию среди учреждений.

В течение года в Тюменской области реализуется приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей". Проектным офисом программы выступил Дворец творчества и спорта "Пионер", где были открыты региональный модельный центр допобразования и детский технопарк "Кванториум". В соответствии с Приоритетным проектом одним из механизмов в системе допобразования является внедрение модели персонифицированного финансирования, региональным координатором которой стал "Пионер".

Персонифицированное образование

На данный момент в Тюменской области программами дополнительного образования детей охвачено 180,7 тысяч человек. Несмотря на это, не все семьи имеют возможность выбора образовательных услуг по различным направленностям. В начале года с января по март Межведомственной группой в составе представителей органов исполнительной власти и учреждений дополнительного образования велась разработка региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ее распространение на территории области. "Региональная модель персонифицированного финансирования дополнительного образования предусматривает предоставление сертификатов с закрепленным финансовым обеспечением. Это позволит детям сначала попробовать себя в нескольких краткосрочных программах различных направленностей, а затем, сделав осознанный выбор, продолжить заниматься в понравившейся секции или кружке", - рассказала начальник управления молодежных и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова.

В апробацию модели персонифицированного финансирования на территории области вошли 20 муниципальных районов. Отметим, что в пробном периоде запуска системы участвуют только младшие школьники. В каждом муниципальном районе школьникам уже выданы сертификаты. В рамках пилотной апробации сертификат можно будет "потратить" на краткосрочные ознакомительные модули из более чем 160 дополнительных общеразвивающих программ, предлагаемых в регионе. Сумма сертификата составляет 1450 рублей, и, как правило, этой суммы хватает на 2-3 модуля, участвуя в которых дети могут попробовать новые для себя программы и виды деятельности.

По словам директора Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергея Лысова, особенности формирования перспективной региональной модели дополнительного образования можно охарактеризовать следующими тенденциями: увеличивается вариативность общеразвивающих программ и проектов, различных по содержанию, уровню, форме, методическому и технологическому инструментарию, типу и режиму работы организаций-операторов, а значит, появляется больше возможностей для выбора образовательных услуг; семьи, родители как заказчики услуг становятся полноценными участниками независимой оценки качества и общественного управления образовательными системами, более четко формируется социальный заказ на персонифицированное допобразование, индивидуальные траектории развития; складывается ориентация на формирование универсальных "мягких" и надпрофессиональных, метапредметных компетенций, проектную деятельность, бизнес-модели и запросы предприятий реального сектора экономики.

Таким образом, во-первых, модель способствует удовлетворению образовательных потребностей учащихся, во-вторых, позволяет определить рейтинги учреждений и образовательных программ, а также увеличить охват и качество дополнительного образования в области.

Сертификат

Чтобы получить сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования, необходимо подать заявление в муниципальный уполномоченный орган с просьбой о включении в систему. Важно, что родители имеют право оформлять и подавать такое заявление только один раз. Наряду с сертификатом родители также получат логин и пароль для того, чтобы иметь возможность войти в личный кабинет системы. Там можно ознакомиться с подробной информацией о перечне образовательных программ, о кружках и секциях, включая расписание занятий, а также в личном кабинете отображается остаток денежных средств на сертификате.

Через личный кабинет можно записаться на обучение в то или иное учреждение дополнительного образования. Родители или законные представители ребенка благодаря личному кабинету будут иметь доступ к персональному счету, денежные средства с которого можно перевести в качестве оплаты за дополнительное образование как муниципальным, так и частным организациям.

Отметим, что благодаря этому сертификату родители и дети могут формировать выбранную самостоятельно образовательную траекторию. После того, как ребенок решил, какое занятие ему по душе, на оплату выбранной программы направляется часть средств сертификата. Остаток средств семья может потратить на другую программу. В том случае, если остаток денежных средств на сертификате меньше стоимости программы, то родители могут доплатить разницу стоимости услуг допобразования самостоятельно.

Использовать персонифицированные сертификаты можно для занятий по любой программе дополнительного образования детей. Для выбора программ сформирован реестр-навигатор организаций. Он доступен на портале http://tumen.pfdo.ru/

По мнению эксперта ОНФ и руководителя функционального направления приоритетного проекта Семена Славина, идеальный сертификат – это решение всех задач, которые стоят перед детьми и их родителями при выборе направления в дополнительном образовании.

"С точки зрения финансового механизма, безусловно, это адекватное решение. А с точки зрения общих целей, конечно, мы должны быть очень аккуратными. Прекрасно понимаю, что есть те программы, которые мало востребованы детьми, но эти программы очень важны и их надо оставлять", - считает Семен Славин.

Как отмечает Оксана Савинова, в регионе увеличилось количество программ научно-технического цикла, это приоритетное направление для развития дополнительного образования, которое вызывает большой интерес у детей. Важно, что вовлечены ребята из самых отдаленных поселков. Порядка 15% детей, которые получили сертификаты, ранее не были охвачены системой допобразования, сейчас они получили возможность обучаться.

Программа персонифицированного финансирования, несомненно, повысила интерес к дополнительному образованию. На данный момент пилотными регионами, наряду с Тюменской областью, выступают Пермский край, Якутия, Бурятия, Татарстан, ХМАО-Югра, а также Астраханская, Вологодская и Тульская области.

Внедрение системы ПФДО однозначно открывает новые возможности в дополнительном образовании, создает условия для конкуренции учреждений допобразования, что, в свою очередь, повысит качество оказываемых услуг и определит востребованность и муниципальных, и частных организаций.

Напомним, в систему дополнительного образования Тюменской области вовлечено свыше 81% ребят в возрасте от 5 до 18 лет. На протяжении последних двух лет регион занимает 1 место среди субъектов Уральского федерального округа по охвату детей услугами дополнительного образования.