Тюменцы могут загадать желание рядом с домом купца Колмакова

Дом судовладельца Антона Колмакова – следующая достопримечательность, у которой тюменцы смогут сделать селфи и загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель акции – познакомить жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района.

Дом судовладельца Колмакова построен в конце XIX века. Купеческая династия Колмаковых, в которую входил Антон Колмаков, стала одной из самых успешных, влиятельных и узнаваемых в истории Тюмени. Основал ее в середине XIX столетия ялуторовский крестьянин, ставший впоследствии купцом 1-й гильдии, Василий Васильевич Колмаков.

Само здание – уникально и в архитектурно-планировочном плане, и в декоративно-художественном. Это и неудивительно, ведь строили его для богатейшего купца. Сейчас дом №25 по улице 25 Октября входит в состав усадьбы купца Антона Васильевича Колмакова. Он относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Ходят легенды, что на территории дома были зарыты клады. Если вы мечтаете добиться такого же успеха в бизнесе, как династия Колмаковых, или просто стать чуточку богаче в новом 2018 году, то приходите по адресу ул. 25 Октября, 25 и загадывайте желание, делайте фотографии и выкладывайте их в альбом под названием #моямечта72, который расположен в группе в контакте "Официальные мероприятия "Тюмень" с хештегом #моямечта72.

Организатором акции является Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.