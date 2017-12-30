Финансы не поют романсы: как тюменцы поздравляют с Новым годом

МегаФон

Новогодний бюджет жителей России в среднем вырос на 2% относительно прошлого года. Основные траты — праздничный стол (45%) и подарки (43%), а наиболее желанный презент для россиян — деньги (60% опрошенных) и смартфоны (52%). Таковы данные исследователей deloitte.

Вместо традиционного конверта в эту новогоднюю ночь связисты предлагают уральцам подарить купюры в онлайн-сервисе МегаФон.Деньги: с его помощью можно пополнить баланс или банковскую карту дорогого человека всего за три минуты.

Без лишних переплат стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета можно в салонах "МегаФона". В преддверии Нового года оператор проводит совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине "МегаФона" абоненты тарифного плана "Включайся!" получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0. Акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Подробная информация о спецпредложении представлена на сайте и в интернет-магазине "МегаФона".

Согласно опросам, 52% женщин хотят получить на Новый год туристическую путевку. Отследить цены на путешествия в онлайне удобнее с мобильными приложениями SkySkanner и AviaSales. Чтобы не пропустить лучшие предложения, следует запастись интернет-трафиком, а чтобы гигабайт хватило и на общение с родными, связисты предложили безлимит на мессенджеры в тарифах "Включайся!"

"Мобильные технологии объединяют людей, даже если они находятся за тысячи километров. Вручить близким подарки и поздравления на расстоянии – задача оператора связи. Наша сеть полностью готова к буму интернет-запросов и онлайн-презентов. Высокие скорости оперативно доставят в соцсети открытки и новогодние фото, а дозвониться до родных и услышать любимые голоса можно будет даже в часы пиковой нагрузки", – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.