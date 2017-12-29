Последствия пожара в доме на улице Судостроителей ликвидируют за счет городского бюджета

Такое решение было принято накануне комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени. Напомним, пожар произошел вчера утром в жилом восьмиэтажном доме на улице Судостроителей, 38. Возгорание произошло в одной их комнат, пылала кровля. Пожарными было эвакуировано 160 человек, никто не пострадал.

"Управляющая компания сейчас принимает необходимые меры по обеспечению сохранности многоквартирного дома. Специалисты провели работы, чтобы включить освещение в квартирах с первого по шестой этаж, и обеспечивают временное укрытие кровли до момента строительства новой", — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также было организовано расселение жильцов в гостиницу: 31 человек захотели на время переехать, 15 уже заселились. Жильцы пострадавших квартир и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут обратиться за получением социальных выплат из бюджета города.