В Тюмени пройдет открытый чемпионат по гонкам на собачьих упряжках

В областном центре состоится открытый чемпионат и первенство Тюмени по ездовому спорту в зимних дисциплинах. Гонки с участием символа наступающего года — собак — пройдут 30 декабря на базе отдыха "Пруд Лесной".

Состязаться на собачьих упряжках будут три десятка участников из Тюмени, Нижней Тавды, Ханты-Мансийска, Каменск-Уральского и Ялуторовска. Среди заявленных дисциплин: скиджоринг 1 собака (мужчины, женщины); скиджоринг 2 собаки (мужчины, женщины); упряжки 2 собаки; упряжки 4 собаки; упряжки 6 собак; юниоры 14–19 лет, юноши и девушки.

"Дистанция – спринт 5 км для всех дисциплин. Во всех дисциплинах открываются две скоростные категории: СЕС, OPEN. Разметка на трассе – традиционная, а также будет использована бесконтактная система отметки – чипирование участников", – сообщил главный судья соревнований Михаил Фатеев.

Состязания стартуют в 10 часов 50 минут.