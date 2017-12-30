Тюменский стилист рассказала о трендах новогоднего образа

Модные эксперты рекомендуют встречать новый год, символом которого является желтая земляная Собака, в нарядах желтого цвета. Однако тюменский стилист Людмила Ведерникова предостерегает: не все оттенки понравятся талисману.

Так, например, яркие лимонный и канареечный цвета не соответствует скромному характеру Собаки. Предпочтение стоит отдать золотому, бронзовому, янтарному, цвету верблюжьей шерсти.

Для торжества в кругу семьи стилист советует подобрать наряды в едином стиле и цветовой гамме. Собака непременно оценит командный дух.

"Одежда должна быть комфортной: дамы могут остановить свой взгляд на платье простого кроя, но дополненном интересной деталью. Мужчинам рекоментдую составить удобный комплект из брюк, рубашки, пуловера или джемпера. Впрочем, вместо брюк вполне подойдут джинсы, но только в классическом варианте – без дыр и потертостей", - добавила Людмила Ведерникова.

Собираясь в ресторан, эксперт советует не перебарщивать с излишествами. Символ 2018 года благосклонно отнесется к вечерним платьям в греческом стиле, с асимметричным кроем либо простого силуэта, но дополненного одним эффектным акцентом: глубоким декольте, крупным бантом, широким поясом.