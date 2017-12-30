Тюменцам советуют соблюдать умеренность за новогодним столом

Тюменские специалисты призывают горожан разумно относиться к употреблению пищи и напитков в новогоднюю ночь. Так, например, алкоголь крайне не желательно пить на голодный желудок, особенно, если имеются заболевания органов пищеварения.

"Перед первым бокалом шампанского обязательно съешьте какую-нибудь закуску, например, бутерброд с икрой или ломтик нежирного мяса. А вот разного рода копчености, домашние соления и маринады с алкоголем сочетать не рекомендуется. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов", - говорит заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог КДЦ "Эндос" Наталья Костина.

По ее словам, самым оптимальным напитком для новогоднего вечера будет бокал красного или белого вина, неторопливо выпитый в течение часа. Не лишними будут на столе соки, компоты, отвары (например, шиповника) домашнего приготовления.

Соки в пакетированных вариантах желательно употреблять разбавленными питьевой кипяченой водой в соотношении 1:1, это позволит снизить их концентрацию и уменьшить влияние кислоты на желудок.В выборе десертов предпочтение следует отдавать легким муссам, желе, без употребления жирных масляных кремов и бисквитов, пишет "Комсомoльская прaвда – Тюмeнь".