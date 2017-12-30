Тюменский проект "Мы – потомки героев" продолжает знакомить школьников с героями-земляками

Студенты тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса в рамках областного проекта "Мы – потоми героев" рассказали школьникам о героях-земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне и других военных действиях. Встреча прошла в музыкально-художественной гостиной.

Активисты историко-краеведческого отряда "Возрождение" вспомнили выпускников колледжа: Анатолия Яковлева, погибшего на острове Даманский в 1969 году, минера Вячеслава Голышева, героически погибшего в Афганистане, шестерых юношей (Андрей Мухаев, Юрий Крысько, Максим Брюхов, Ян Ядохин, Дмитрий Яник, Анатолий Мохирев), не вернувшихся с Чеченской войны на Северном Кавказе.

Услышали школьники историю и о Герое России, подполковнике ВВС в отставке Владимире Шарпатове. 3 августа 1995 года самолет с экипажем на борту был принужден истребителем афганского оппозиционного движения "Талибан" к вынужденной посадке в аэропорту города Кандагар. Более одного года вместе с экипажем самолета Владимир Ильич находился в плену. В результате подготовки экипажем плана захвата своего самолета под руководством командира корабля Ил-76 Владимира Шарпатова был совершен побег из плена.

В заключение участники встречи почтили память тех, кто отстоял мир ценой своей жизни, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".