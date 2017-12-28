Тюменцы смогут смотреть спектакли и концерты дома

Тюменское концертно-театральное объединение приготовило для своих зрителей необычный новогодний подарок. Несколько концертов и спектаклей можно будет посмотреть прямо из дома. На сайте kto72.ru будет запущена онлайн-трансляция.

29 декабря в 12:00 начнется трансляция из Тюменского театра кукол, показ новогоднего детского спектакля "Необыкновенные приключения Алисы или тайна космического паука". 29 декабря в 19:00 в прямом эфире можно услышать музыку советского кино в исполнении Тюменского филармонического оркестра – пройдет концерт "Карнавальная ночь".

30 декабря в 16:00 начнется трансляция детского спектакля "Снеговик" из Тобольского драматического театра им. П.Ершова. В тот же вечер, в 21:00, зрителей ждет новогодняя комедия в стиле ретро "Стасик, играй!" в постановке Тюменского большого драматического театра.

Ссылки появятся в день показа на сайте kto72.ru.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.