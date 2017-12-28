Тюмень должна стать доступней для инвалидов

Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко в своей работе уделяет большое внимание созданию более доступной среды для инвалидов. По его мнению, в городе в этом плане еще большое поле для деятельности. И начинать решение проблем нужно прямо со зданий, принадлежащих муниципальному образованию.

"Администрация города не совсем добросовестно относится и к своим обязанностям, - говорит Роман Чуйко. – И неслучайно на одной из постоянных комиссий я задавал вопрос о том, насколько у нас сегодня доступны муниципальные здания, в которых располагаются учреждения городской администрации. Многие из них сегодня оборудованы просто кнопкой, которая работает не всегда. Я, конечно, понимаю, что есть такие моменты, когда в исторических зданиях невозможно поставить пандус, потому что это памятник архитектуры и внесение конструктивных изменений здесь недопустимо. Хорошо, пусть в этих случаях будут кнопки. Но этот вариант тоже нужно прорабатывать. Как, например, поступили в УФМС, где для получения загранпаспорта нужно подниматься на третий этаж? Сделали пандус, оборудовали на первом этаже рабочее место, установили табличку. Подъехав к столу, человек может позвонить специально закрепленному специалисту, тот спустится и поможет оформить необходимые документы. У нас же учреждениях, в лучшем случае, выйдет охранник, и что? Он меня на руках понесет наверх? Кто конкретно станет моим вопросом заниматься?" - говорит Роман Чуйко.

"А ведь у нас есть еще коммерческие здания. Я сейчас не говорю о крупных – они беспокоятся о репутации, и в этом плане у них многие могут поучиться. Малый же бизнес рассматривает установку пандусов это как лишние траты. Могут рельсы бросить, совершенно не понимая и не учитывая, что по ним невозможно взобраться. И как власть со своей стороны может влиять на изменение ситуации, если у самих в этом плане далеко не идеально? - считает депутат. - Помимо этого, есть помещения, которые муниципалитет сдает коммерческим структурам. Понятно, что арендатор самостоятельно решать подобные проблемы не станет, поэтому сделать эти помещения доступными для инвалидов тоже должна администрация".

Большая проблема и со старыми жилыми многоквартирными домами, где пандусы в принципе не предусматривались. Еще до недавнего времени деньги нужны были не только на установку конструкции, но и на новый паспорт фасада здания, в котором были бы указаны произведенные изменения во внешнем облике. А это около 50-60 тысяч плюсом к каждому. Сейчас на законодательном уровне этот вопрос удалось закрыть. Однако еще совсем недавно он был актуален для Тюмени. "На выделенные по программе губернатора деньги Всероссийское общество слепых построило с десяток пандусов. И вдруг администрация говорит: это незаконно, а где паспорта фасадов? А это еще 50-60 тысяч к каждому пандусу. Штрафовали и при мне. Мы выезжали по адресам, объясняли, нам обещали, что ничего не будет, а в итоге инвалида вызвали в управу, составили протокол и оштрафовали за незаконную установку конструкции", - рассказывает Чуйко. По словам депутата, в некоторых случаях инвалиды, живущие на первых этажах, сами готовы потратиться на пандус, чтобы можно было выезжать с балкона. Но это практически не реально: помимо затрат на конструкцию, нужны деньги на паспорт фасада, но гарантии, что его примут и выдадут разрешение, нет совершенно – как правило, за обращением следует отказ, по разным причинам.

В общем, работы в плане создания доступной для всех среды и у депутатов, и у общественников, и у администрации города еще много. Будем надеяться, что в следующем году мы сможем увидеть реальные улучшения в этом направлении.