В Тюменском театре кукол состоялась премьера "Красной шапочки"

Премьера спектакля "Красная шапочка" в Тюменском театре кукол прошла необычно. Зрители не только увидели оригинальную постановку, но и полакомились свежими пирожками.

"К спектаклю очень готовились, но репетировать приходилось и ночью, так как я играю в новогоднем спектакле, который идет на большой сцене. Работали над двумя спектаклями параллельно, — рассказал режиссер "Красной шапочки" Антон Нестеренко. — В этом спектакле мне хотелось убрать всю жестокость, и поэтому сказка получилась очень доброй и с вкусным финалом. Приходите семьей, будет интересно и взрослым, и детям".

Историю о девочке, которая ослушалась маму и попала в беду, рассказали Лесорубы. Они же вместе со зрителями спасли ее от злых лап Волка.

Премьера спектакля прошла при поддержке "Единой России" в рамках проекта "Театры – детям". Цель партийного проекта — поддержка детских театров и гастрольной деятельности творческих коллективов.

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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.