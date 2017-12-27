"Дом.ru" объявляет новогоднюю распродажу

Телеком-оператор "Дом.ru" объявляет новогоднюю распродажу. С 22 декабря по 11 января клиенты компании могут подключить любые дополнительные услуги всего за 100 руб./мес. и по этой цене пользоваться ими 3 месяца. Выбрать можно из 19 пакетов ТВ-каналов, скоростного бонуса, антивируса и подписок в видеотеке, которые клиент не подключал в этом году.

Пакеты каналов сформированы по тематике - фильмовые, спортивные, детские и др. - и помогут сделать новогодние каникулы более насыщенными и яркими - 9 пакетов транслируются в формате HD.

Скоростной бонус разгонит интернет до 100 Мбит/ с и позволит оценить преимущества по-настоящему быстрого интернет-соединения: подключать к сети несколько устройств одновременно и потреблять любой контент – HD-видео, музыку, игры – в онлайн режиме.

Антивирус Eset NOD32 Family сочетает передовые технологии и инструменты по защите устройств от вирусов и интернет-угроз. Продукт отвечает потребностям большой семьи, отличается простотой установки и высокой скоростью работы. Одна лицензия обеспечит защиту до 5 устройств - ноутбуков, компьютеров и планшетов.

Благодаря подпискам в видеотеке можно смотреть фильмы, мультфильмы и программы в любое время и на любом устройстве – на экране телевизора, на сайте http://tv.domru.ru/, в мобильном приложении "Дом.ru TV" (iOS и Android).

Воспользоваться новогодней распродажей могут все клиенты "Дом.ru", которые пользуются интернетом и цифровым ТВ. Выбрать и подключить услуги можно в Личном кабинете на сайте www.domru.ru (раздел "Спецпредложения"). После 3 месяцев услуги пролонгируются и будут доступны за полную стоимость.