Андрей Потапов: спортшколу "Водник" нужно обновлять

Статус депутата Тюменской городской думы помогает Андрею Потапову открывать новые секции, где люди могут бесплатно заниматься спортом.

"В работе депутата я вижу своей основной задачей улучшение качества жизни тех, кто проживает на территории моего избирательного округа. Поскольку я сам родился и вырос на Мысу, эта тема мне очень близка – в любой своей работе, в том числе и до депутатства, я стараюсь делать для этого все возможное. Но статус депутата позволяет решать эти вопросы более оперативно и качественно", - говорит Андрей Потапов.

Особенное внимание в уходящем году было уделено тюменской школе №48: "Удалось отремонтировать и ввести в эксплуатацию школьное футбольное поле. Вообще уходящий год был тесно связан с этой школой. Как вы помните, прошло объединение учебных заведений, и я, как еевыпускник, очень трепетно к этому отношусь. Высказывалось много противоречивых мнений, но в результате общественности и администрации удалось прийти к консенсусу. За школой не только сохранился ее номер, но также ей было официально присвоено имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева. Нам удалось не только сохранить историческую преемственность, но, возможно, задать новый виток развития нашей школе. Ведь после объединения она стала занимать третье место по числу учащихся - в ней обучаются 3 600 ребятишек. А когда появится ее новый корпус, она станет самой большой в областном центре. Решение о строительстве корпуса уже принято губернатором Тюменской области и городской администрацией".

Дворы территории Мыса благоустраиваются, отмечает депутат: "Может быть, не так интенсивно, как хотелось бы, но работа ведется. Есть достаточно серьезный прогресс – большой двор трех домов, его реконструкция обошлась в 30 миллионов рублей. Строятся пешеходные тротуары".

Бюджет Тюмени на 2018-2020 годы, принятый на заседании городской думы в конце ноября, был охарактеризован как рекордный за последние годы. "Расходы в 600 миллионов на спорт и 300 миллионов на молодежную политику, заложенные в бюджет, – это очень хорошие средства на развитие этих направлений, - считает Андрей Потапов. - Тем не менее, на обсуждениях я уже говорил о том, что все еще недостаточно средств выделяется на реконструкцию муниципальных спортивных учреждений. Это болезненная тема, в частности, – спортшкола "Водник". Люди систематически обращаются с этим вопросом - и в единый день приема граждан, и в индивидуальном порядке. Потребность в ремонте спортивной школы на Мысу есть. Если бы каток, который там есть, стал крытым, мы получили бы еще одно место, где круглый год можно заниматься спортом. Это было бы прекрасно.

Да и сама материально-техническая база "Водника", по мнению депутата, давно требует ремонта и усовершенствования: "Сегодня для таких районов, как Мыс, Тарманы и Матмасы, - это единственное спортивное "ядро". Этому учреждению уже около 50 лет и за все время оно ни разу не ремонтировалось. В бюджете этого нет, но я неоднократно поднимал этот вопрос в городской думе и, возможно, в 2018 году нам удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Тем более, это не требует таких серьезных финансовых вложений, как, например, строительство новой школы".

Николай Ступников