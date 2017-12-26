В Тюменской области осудили женщину, заразившую партнера ВИЧ

В Вагайском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней женщины, заразившей партнера ВИЧ-инфекцией. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.

ВИЧ-инфекцию у женщины выявили в 2009 году, ее предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого человека. В октябре 2016 года она вступила в интимную связь с односельчаниным и заразила его. Спустя год у мужчины обнаружили ВИЧ.

"Потерпевший в судебное заседание не явился, написал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. При назначении наказания суд учел наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья", — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.