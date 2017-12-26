В Тюменской области покинуть пределы страны из-за долгов не могут 17 тысяч человек

С начала 2017 года в Тюменской области было вынесено почти 34 тысячи постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу (из них 8 тысяч — в отношении неплательщиков алиментов). С помощью этой меры было взыскано более 346 млн рублей. По данным регионального УФССП, в настоящий момент покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 17 тысяч жителей Тюменской области.

"Бывают случаи, когда о запрете на выезд за пределы страны граждане узнают прямо в аэропорту или на границе. Чтобы избежать этого, лучше до поездки проверить, нет ли вашего имени в списках должников. Это можно сделать с помощью электронного сервиса ФССП "Банк данных исполнительных производств", — рассказывают в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

1 октября 2017 года в законную силу вступили поправки к Федеральному закону № 229 "Об исполнительном производстве", в соответствии с которыми был повышен порог задолженности для вынесения постановления о временном ограничении должников в праве выезда за границу. Теперь судебный пристав-исполнитель вправе вынести соответствующее постановление, если размер задолженности превышает 30 тысяч рублей. Но данные поправки касаются не всех категорий исполнительных производств. По-прежнему при наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать пределы страны должники по алиментам, а также граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.