Вопросы о питании в тюменских школах можно задать на горячей линии

12:40 26 декабря 2017
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Сегодня, 26 декабря, с 14.00 до 18.00 в городском департаменте образования будет работать горячая линия на тему "Организация питания в школах и детских садах города Тюмени". Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (3452) 58-20-19.

Напомним, что с сентября в тюменских школах практикуется электронная оплата обедов через портал "Электронная школа".

Теги: горячая линия , школьное питание
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