В Тюмени пройдет региональный этап Open Innovations Startup Tour

Тюмень станет одним из городов-участников масштабного мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов от фонда "Сколково". Региональный этап Open Innovations Startup Tour пройдет здесь 5 и 6 марта.

Мероприятие проводится в городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

Эксперты инновационного центра "Сколково", считающегося "кузницей" российских стартапов, уже бывали здесь в 2013 году. Тогда жюри отобрало шесть самых перспективных разработок.

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5 тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.