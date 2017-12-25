Травмировавшейся из-за ямы в тротуаре тюменке выплатят компенсацию

Тобольский городской суд взыскал компенсацию с администрации Тобольска в пользу пожилой женщины, которая провалилась ногой в яму в асфальте и получила серьезную травму.

В сентябре 2016 года 61-летняя жительница Тюмени, инвалид третьей группы, приехала в Тобольск. От остановки в 3 "б" микрорайоне женщина отправилась в гости к сестре. Был двенадцатый час ночи, уличное освещение отсутствовало. Проходя по пешеходной дорожке, тюменка угодила левой ногой в яму. У нее получилось высвободить ногу, но подняться сама она не смогла. Подоспевшая на подмогу сестра вызвала скорую. Врачи диагностировали у женщины серьезную травму левой ноги.

Впоследствии тюменка перенесла две операции, почти полгода она передвигалась на костылях. Боли в левой ноге беспокоят пенсионерку до сих пор. Летом этого года она обратилась в прокуратуру Тобольска с просьбой помочь взыскать ей моральный вред. Прокуратура установила, что земельный участок, где произошел несчастный случай, находится в муниципальной собственности. В результате суд взыскал с тобольской администрации в пользу пострадавшей 250 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, после происшествия яму засыпали.