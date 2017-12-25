В Тюменском районе зарегистрировано полторы сотни фактов мошенничества

С начала этого года полиция Тюменского района зарегистрировала порядка 150 преступлений в сфере мошенничества. Как правило, люди оставались без денег в ситуациях, завязанных на переводе денег на банковские карты при покупках и продажах в интернете.

Тюменцам напоминают: чтобы человек смог перебросить вам деньги на карту, достаточно сообщить ему только номер карты. Предоставлять какие-либо пароли, коды (даже сотрудникам банка) или отправлять смс не надо. Не стоит по совету потенциальных покупателей переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать постороннее программное обеспечение, разработчиком которого не является банк. Уж тем более не следует ехать к банкомату и следовать инструкциям посторонних людей.

Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником, то сразу сообщите об этом в правоохранительные органы.