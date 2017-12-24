Тюменские вожатые вошли в число лучших

Вожатые из Тюменской области стали призерами всероссийского конкурса "Лучший вожатый 2017", который проходил в рамках "Зимнего фестиваля Российского движения школьников (РДШ)".

Как сообщили в областном департаменте социального развития, финал проходил в Москве и собрал 30 участников из 24 регионов страны. В каждой из трех номинаций выступали тюменцы: старшая вожатая из областного детского центра "Ребячья республика" Анастасия Баканова, педагог-организатор из областного детского лагеря "Остров детства" Виталий Поддубный и вожатая школы №22 г. Тюмени Зорина. Они сдали теорию, провели мастер-классы для детей и педагогов, показывали самопрезенацию и демонстрировали ораторское мастерство. По итогам финальных испытаний Анастасия Баканова заняла 3 место в номинации "Лучший вожатый детского лагеря", а Виталий Поддубный получил диплом 2 степени в номинации "Лучший старший вожатый".

Отметим, Анастасия и Виталий - призеры областного конкурса "Педагог Добра" в 2016 и 2017 году, неоднократные победители и призеры профессиональных конкурсов областного фестиваля методических идей "Дорогой открытий".

