В Тюмени провели творческий фестиваль для ветеранов Ямала

17:58 24 декабря 2017
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wbrothers.ru
| Фото: wbrothers.ru

Фестиваль национального творчества "Под небом единым" в Тюмени стал первым совместным мероприятием союза ветеранов Ямала и Тюменского государственного института культуры. Концерт собрал на сцене колледжа искусств представителей всех народов, населяющих многонациональный Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщили в пресс-службе союза ветеранов Ямала, задачей участников фестиваля было раскрыть индивидуальные особенности выбранной народности, показать ее культуру, быт, традиции и обычаи, рассказать об истории возникновения и обозначить территориальное месторасположение. Творческие и вокальные особенности конкурсантов оценивались по разным номинациям: "Визитная карточка", "Национальный костюм", "Культура, традиции и обряды народа" и "Ярмарка умельцев" (декоративно-прикладное творчество).

По мнению участников, фестиваль стал знаковым событием в развитии культурного и духовного потенциала и показал, какой огромный творческий заряд имеется у ямальских ветеранов, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: культура , традиции , фестиваль , ЯНАО
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