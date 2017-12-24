В Тюмени провели творческий фестиваль для ветеранов Ямала

Фестиваль национального творчества "Под небом единым" в Тюмени стал первым совместным мероприятием союза ветеранов Ямала и Тюменского государственного института культуры. Концерт собрал на сцене колледжа искусств представителей всех народов, населяющих многонациональный Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщили в пресс-службе союза ветеранов Ямала, задачей участников фестиваля было раскрыть индивидуальные особенности выбранной народности, показать ее культуру, быт, традиции и обычаи, рассказать об истории возникновения и обозначить территориальное месторасположение. Творческие и вокальные особенности конкурсантов оценивались по разным номинациям: "Визитная карточка", "Национальный костюм", "Культура, традиции и обряды народа" и "Ярмарка умельцев" (декоративно-прикладное творчество).

По мнению участников, фестиваль стал знаковым событием в развитии культурного и духовного потенциала и показал, какой огромный творческий заряд имеется у ямальских ветеранов, пишет ИА "Тюменская линия".