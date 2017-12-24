В деревне Нариманова растет волонтерское движение

В Тюменском районе активно развивается волонтерское движение. Одним из инициативных является "Отряд добрых дел" деревни Нариманова, который возглавляет глава местной администрации Владислав Камыш. К работе "отряда" привлекаются как взрослые, так и молодежь.

"Отряд добрых дел" деревни Нариманова не только следит за порядком на вверенной территории, но и оперативно реагирует на все поступающие просьбы земляков. Волонтеры помогают по хозяйству пожилым людям, благоустраивают территорию села. В настоящее время активисты обустраивают ледовый каток, чтобы каждый житель мог с пользой провести время на свежем воздухе, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".