В деревне Нариманова растет волонтерское движение

16:23 24 декабря 2017
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www.chgpu.edu.ru
| Фото: www.chgpu.edu.ru

В Тюменском районе активно развивается волонтерское движение. Одним из инициативных является "Отряд добрых дел" деревни Нариманова, который возглавляет глава местной администрации Владислав Камыш. К работе "отряда" привлекаются как взрослые, так и молодежь.

 "Отряд добрых дел" деревни Нариманова не только следит за порядком на вверенной территории, но и оперативно реагирует на все поступающие просьбы земляков. Волонтеры помогают по хозяйству пожилым людям, благоустраивают территорию села. В настоящее время активисты обустраивают ледовый каток, чтобы каждый житель мог с пользой провести время на свежем воздухе, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Теги: волонтерство , Тюменский район
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