Библиотеки Тюмени приглашают на новогодние программы

15:32 24 декабря 2017
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dshimay.muzkult.ru
| Фото: dshimay.muzkult.ru

Тюменские библиотеки готовят культурно-развлекательные программы для горожан в предновогодние дни и зимние каникулы. Список праздничных мероприятий опубликован на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

26 декабря в Центральной городской библиотеке состоится развлекательная программа "Забавы у новогодней ёлки", где участникам предложат вспомнить новогодние традиции и поучаствовать в зимних состязаниях.

В тот же день сотрудники библиотеки №8 расскажут, где живет Дед Мороз, и познакомят гостей с новогодними традициями народов мира. Встретиться с Метелицей тюменцы смогут, посетив игровую программу в библиотеке №7. А в библиотеке №4 с 1 по 15 января все желающие могут раскрасить гигантскую картину "Новогодние каникулы любимых героев".

21 января в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина состоится семейная арт-встреча "Музыкальные узоры Рождества", где работники ЦГБС под музыкальное сопровождение расскажут гостям о сказках, хороводах и обрядовых песнях, пишет "Вслух.ру".

Теги: библиотека , Дед Мороз , Новый Год , праздники
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