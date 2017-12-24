Библиотеки Тюмени приглашают на новогодние программы

Тюменские библиотеки готовят культурно-развлекательные программы для горожан в предновогодние дни и зимние каникулы. Список праздничных мероприятий опубликован на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

26 декабря в Центральной городской библиотеке состоится развлекательная программа "Забавы у новогодней ёлки", где участникам предложат вспомнить новогодние традиции и поучаствовать в зимних состязаниях.

В тот же день сотрудники библиотеки №8 расскажут, где живет Дед Мороз, и познакомят гостей с новогодними традициями народов мира. Встретиться с Метелицей тюменцы смогут, посетив игровую программу в библиотеке №7. А в библиотеке №4 с 1 по 15 января все желающие могут раскрасить гигантскую картину "Новогодние каникулы любимых героев".



21 января в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина состоится семейная арт-встреча "Музыкальные узоры Рождества", где работники ЦГБС под музыкальное сопровождение расскажут гостям о сказках, хороводах и обрядовых песнях, пишет "Вслух.ру".