Депутаты рассказали о том, каких подарков ждать жителям Тюмени в 2018 году

Самым главным подарком, в этом депутаты Тюменской городской думы единодушны, для тюменцев стал бюджет будущего года – неслучайно его уже окрестили бюджетом развития. Беспрецедентная для города сумма в 27 миллиардов рублей позволит более эффективно реализовать двадцать муниципальных программ, направленных на создание и поддержание в Тюмени комфортной среды.

Как заметил Юрий Баранчук, депутаты являются непосредственными участниками жизни города и все их решения напрямую влияют на жизнедеятельность муниципалитета. "Я считаю позитивными те изменения, которые произошли в этом году, Мы рассматривали принципиальные вопросы в плане благоустройства и озеленения города. Теперь споры закончились, и уже никто не говорит, что не нужно было, например, благоустраивать Гилевскую рощу. Все говорят, что надо ее доделать – демонтировать КНС, установить какие-то элементы и так далее. Прекратились и разговоры о необходимости и целесообразности благоустройства парка Затюменский. Люди говорят уже - давайте обсудим, поможем, проведем субботник. В этом году всем миром навели там порядок, и теперь ждут с нетерпением, когда в следующем году состоится открытие", - отметил Баранчук. "Для меня как депутата округа принципиально важным стало принятое решение о благоустройстве сквера имени Петра Потапова в честь его столетия и девяностолетия нашего легендарного судостроительного завода. Уже можно с уверенностью сказать, что макету торпедного катера, которые в годы войны выпускались на верфях Тюмени, быть. В следующем году мы его не успеем поставить, только в 2019-м, но это будет большой подарок нашим горожанам, особенно участникам трудового фронта, которые ковали Победу в тылу. Кроме того, мы хотим создать аллею трудовой славы в одном из парков Тюмени. Наверное, это тоже можно отнести к подаркам горожанам", - поделится планами депутат.

Александр Лейс сообщил, что принятый бюджет поможет решить проблему тротуаров в частном секторе – не эти цели в следующем году запланировано 106 миллионов рублей. Большая и важная тема – благоустройство дворов. В 2018 значительно преобразятся сорок придомовых территорий, а значит дети и взрослые смогут больше времени проводить вместе неподалеку от дома, причем с пользой для здоровья – каждый двор теперь оборудуется современными игровыми и спортивными площадками.

Альбина Селезнева рада, что на ее избирательном участке в будущем году наконец-то решится проблема ливневок – на эти цели в бюджете заложено около ста миллионов рублей. Благоустройство территории у Казачьего храма в честь преподобного Серафима (Домостроителей, 14) также порадует горожан. А еще депутат надеется, что после реконструкции КНС жителям Копытово, Зайково и Антипино перестанут досаждать неприятные запахи. Важным она также считает завершение Восточного обхода и соединение дороги с Ялуторовским трактом, что значительно улучшит транспортную обстановку в прилегающих к магистрали микрорайонах. "А еще хочется, чтобы в будущем году в жилом районе "Тура" сдался детский сад, который сейчас огорожен, и было все-таки принято решение по началу строительства школы - у нас на сегодня в двух школах обучаются 3600 детей", - надеясь, что мечту услышат дед- морозы более высокого уровня, поделилась своими ожиданиями Альбина Селезнева.

Это, конечно же, далеко не полный перечень запланированных работ и дел и впереди у депутатов и всех нас много работы. И тут верно замечание Альбины Селезневой про то, что каждый может стать немного "волшебником": "Нужно понимать, что только от нас зависит решение наших проблем. Если каждый, на любом месте и в любой должности, будет честно, добросовестно и справедливо решать вопросы, выполнять порученное ему дело, и в семье, кстати, тоже, то это и будет самый главный подарок и себе, и городу, и всему миру".