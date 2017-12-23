Заводоуковские школьники стали третьими на всероссийском конкурсе

Коллективная работа учеников заводоуковской школы №2 заняла третье место на всероссийском конкурсе "Права человека глазами молодёжи". Награждение призеров состоялось на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге.

Всероссийский конкурс был объявлен в июне 2017 года. За 5 месяцев было зарегистрировано 730 работ учащихся и студентов из 83 регионов России. Конкурс охватил около 2000 человек.

В культурной столице школьники посетили исторические места киностудии "Ленфильм", где прошла экскурсия по местам съемок знаменитых картин, участники конкурса прикоснулись к тайне создания киношедевров. Добавим, что школьники нашего региона активно участвуют в творческих и интеллектуальных конкурсах, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".