Новогодний мюзикл о бременских музыкантах приготовили для тюменцев

Спектакль "Новогодние приключения бременских музыкантов" состоится в Тюмени на сцене дома культуры и творчества "Торфяник". Мюзикл покажут 23 декабря в 10:00 и 24 декабря в 11:00 и 18:00.

Зрители увидят чудесное новогоднее приключение с играми, любимыми песнями и сказочными персонажами. Творческий коллектив ДКиТ "Торфяник" сочинил новую историю про бременских музыкантов в качестве новогоднего подарка жителям Тюмени.

Помимо известных героев — Короля, Принцессы, Трубадура и его друзей, а также забавных разбойников, в представлении примут участие Дед Мороз и Снегурочка.

"Новогодние приключения Бременских музыкантов" – незабываемый праздник для детей и взрослых. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу праздника и волшебства всей семьей. ДКиТ "Торфяник" предлагает взять с собой бабушку, дедушку, папу и маму, старшего брата и младшую сестренку и обязательно посетить спектакль.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.